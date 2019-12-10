立院三讀 修羈押法強化被告人權保障

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院會今天三讀修正通過羈押法，明確看守所與被告間的權利義務，也建立被告的申訴及司法救濟制度、保障收容人醫療人權等，全面強化被告人權保障。

為彰顯被告人權保障，三讀條文規定，看守所人員執行職務應尊重被告的尊嚴及維護其人權，不得逾越所欲達成羈押目的，及維護羈押處所秩序的必要限度。看守所不得對被告施以逾15日的單獨監禁。

三讀條文規定，看守所應設獨立的外部視察小組，置委員3人至7人，任期2年，均為無給職，由監督機關陳報法務部核定後遴聘之。

三讀條文也明定，監所人員得使用法務部核定之棍、刀、槍及其他器械為必要處置的要件；對被告施用戒具每次不得超過48小時，但若有暴行或其他騷擾行為不在此限；看守所得辦理修復式司法相關宣導課程，並配合進行被告與被害人間的調解及修復事宜。

為保障被告宗教信仰自由，三讀條文規定，被告有信仰宗教的自由，不得限制或禁止之。但宗教活動有妨害看守所秩序或安全者，不在此限。

至於「志願作業」部分，三讀條文規範，作業時間應斟酌生活輔導、數量、作業種類等情形定之，每日不得逾8小時。但有特殊情形，得將作業時間延長，一日不得超過12小時。

三讀條文明定，作業收入扣除作業支出後稱作業賸餘，分配比例由原先的37.5%提高至60%，充被告勞作金。

關於醫療相關事項，三讀條文規定，看守所依其規模及收容對象、特性，得在資源可及範圍內備置相關醫事人員，於夜間及假日為戒護外醫的諮詢判斷。

而在被告的接見或通信相關規範，三讀條文規定，除法規另有規定或依被告意願拒絕外，看守所不得限制或禁止。看守所認被告或請求接見者有相當理由時，得准其使用電話或其他通訊方式接見。

為保障被告通信、投稿權益，參照司法院釋字第756號解釋意旨，三讀條文規範，看守所檢查被告的書信，是為了確認有無夾帶違禁物品，並列舉得閱讀、刪除其書信內容之情形。另為使被告應能獲得保密及有效的法律協助，規定被告與其律師、辯護人的通信、接見，無論所涉訴訟或程序種類為何，應符合開拆不閱覽，監看不與聞的精神。

另外，因應司法院釋字第653號及第720號解釋，這次修法也增訂「陳情、申訴及起訴」相關規定，確認看守所與被告所衍生的公法上爭議，除法律另有規定外，循申訴、行政訴訟途徑解決，保障被告相關救濟權利。（編輯：蘇龍麒）1081210