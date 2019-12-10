世界人權日 總統：要用更大力氣保護民主自由

（中央社記者溫貴香台北10日電）今天是世界人權日，總統蔡英文向國際社會呼籲，歷史已經證明，民主是最有韌性、最能夠解決爭端，最可以凝聚眾人意志的政治體制；也提醒台灣人民，民主自由是要爭取的，而且還要用更大的力氣來保護現有的民主自由。

總統上午出席2019年台灣民主基金會所舉辦第十四屆「亞洲民主人權獎頒獎典禮暨授勳」，親頒獎項予「人民外交培訓計畫」，總統致詞表示，今天不僅是世界人權日也是推動台灣民主化關鍵的美麗島事件40週年，40年過去了，大家走向不同的人生路徑，也許對政治有不同的想法，也許加入不同政黨，這真是台灣民主的珍貴與可愛之處。

總統說，當年民主前輩以非凡的勇氣，抵抗威權政府的壓迫，成就今天民主自由的台灣，美麗島事件就是台灣走向民主化歷史轉折。歷史的記憶，台灣人民沒有忘記，正因為沒有遺忘，所以在台灣民主逐漸鞏固的今天，透過亞洲民主人權獎，為全球的民主與人權的倡議，盡一分心力。

總統也提到，今年「亞洲民主人權獎」的得獎者，也是致力於跨國培力的組織「人民外交培訓計畫」，由東帝汶前總統何塞．拉莫斯．奧爾塔（Jose Ramos-Horta）以及澳洲雪梨新南威爾斯大學榮譽教授加思．納特姆（Garth Nettheim），在1989年時創立。

她說，在東帝汶獨立前，拉莫斯．奧爾塔透過尋求國際支持的方式，來對抗人權侵害事件。這個經驗，啟發了他對「人民外交」的主張，也就是連結民間社會和國際人權機制，來尋求有效的補救措施。

30年來，「人民外交培訓計畫」協助亞太、中東、北非地區來自60多個國家，超過3000名人權工作者。培訓的議題橫跨人權、原住民族、移工、環境保護、以及多元性別平權等領域。

會中，總統提到美國國家民主基金會執行長葛希曼（Carl Gershman）的貢獻。她說，多年來，美國國家民主基金會持續關注全球的民主發展，從來不曾間斷過，許多國家的倡議團體因此受到鼓舞。台灣民主基金會今天能夠如此茁壯，也是因為葛希曼的支持。

總統強調，不論是「人民外交培訓計畫」、美國國家民主基金會，還是台灣民主基金會，都有共同的目標，那就是民主、自由、人權的普世價值可以不斷推廣出去。

總統並對國際社會理念相近的朋友們發出呼籲：在人類歷史上，民主政體存在的時間並不長，但是歷史已經證明，民主是「最」有韌性、「最」能夠解決爭端，「最」可以凝聚眾人意志的政治體制。

她進一步說，周遭還有許多國家或地區，還沒有走向民主化的道路。也有許多想要追求民主、自由和基本人權的人們，正受到威權政府的壓迫和打擊。對台灣人民來說，當民主已經成為像呼吸一樣自然的事情時，我們也不能忘記，守護民主是我們的責任，支持民主是我們的信念。

總統表示，而如同台灣人民曾經展現過的，人可以改變歷史，許多人團結在一起，就有機會扭轉歷史的方向。請攜手一起為了民主、自由和人權的信念，持續努力。

總統頒授葛希曼「大綬景星勳章」表彰他致力深化台美民主價值的卓越貢獻。葛希曼則表示，中國的崛起，對東亞及其他區域國家帶來的威脅，使得台灣成功的民主體制更顯重要。台灣的故事啟發了相信民主的人們，也給予全球華人追求美好未來的願景，更深信未來全球都能享有自由民主的那一天終會到來。

總統會後也說明出席亞洲民主人權獎頒獎典禮的意涵表示，台灣願意在民主發展跟人權保護的議題上做出貢獻；她也提醒台灣人民，民主自由不是天上掉下來的，是要爭取的，而且還要用更大的力氣來保護現有的民主自由。（編輯：黃國倫）1081210