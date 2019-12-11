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首頁 / 社會

生父打死出生2週男嬰 同居人良心不安事件曝光

最新更新：2019/12/11 14:10

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園一名林姓男子老來得子，但因不滿出生14天的兒子哭鬧，竟摑掌痛毆至死，檢警調查時謊稱是洗澡不慎撞到，直到女友找葬儀社重辦後事才說出實情，林男被依傷害致死罪嫌起訴。

檢警調查指出，林男除了與郭姓女子交往產子並與表妹林姓女子同居，林男於3月26日凌晨1時許，因不滿兒子深夜哭鬧，經郭女安撫無效，竟不顧男嬰才出生14天，就朝嬰兒頭臉摑掌毆打長達10多分鐘，男嬰疑因傷重停止哭鬧，隔天清晨，郭姓女友才發現兒子已明顯死亡。

因為擔心送醫恐將面臨刑責，林男竟在兒子肚子蓋上紅色符印後，帶著女友及男嬰屍體一起南下嘉義尋求林男父母處理屍體，但林男父母見孫子已明顯死亡拒絕協助，林男等人只好帶著男嬰屍體返回桃園就醫。

醫院懷疑男嬰遭虐待而報警，檢警調查時，林男及郭女等人都辯稱是在幫男嬰洗澡，不慎掉出澡盆外摔傷致死。但檢方相驗發現男嬰明顯顏面腫脹、瘀傷，死因可疑。

事隔多月後，郭女因良心不安，打算重新處理男嬰後事，在找葬儀社協助處理時才說出實情，並讓葬儀社人員錄下她的自白，才讓事件真相大白。

檢方訊後已於8月收押林男，同時認為，林男剝奪男嬰健康成長機會，今天依成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌起訴，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，再請法院從重量刑，至於郭女及林女因涉嫌遺棄致死、湮滅證據等案件則不起訴處分。（編輯：李錫璋）1081211

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