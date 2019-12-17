立院三讀 監獄應設獨立外部視察小組

（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天三讀修正通過監獄行刑法，規定監獄應設獨立的外部視察小組，促進外界對於矯正機關業務的認識與理解，協助監獄運作品質及可用資源的提升，保障受刑人權益。

關於監獄行刑法的修法，法務部表示，法務部自民國97年起就成立矯正法規研修小組，召開超過百次的研商會議，這次修法條文由原有94條擴增至156條。

三讀條文規定，監獄人員執行職務應尊重受刑人的尊嚴及維護其人權，不得逾越所欲達成矯治處遇目的的必要限度。監獄應以積極適當的方式及措施，使受刑人瞭解其所受處遇及刑罰執行之目的。監獄不得對受刑人施以逾15日的單獨監禁。

三讀條文也明定，為落實透明化原則，保障受刑人權益，監獄應設獨立的外部視察小組，置委員3人至7人，任期2年，均為無給職，由監督機關陳報法務部核定後遴聘之。

至於受刑人戒護安全部分，三讀條文規定，受刑人有脫逃、自殘、暴行、其他擾亂秩序行為之虞或有救護必要，非管束不能預防危害情形之一，監獄得單獨或合併施用戒具、施以固定保護或收容於保護室。

為保障受刑人通信、投稿權益，三讀條文明定，受刑人與其律師、辯護人接見時，除法律另有規定外，監獄人員僅得監看而不與聞，不予錄影、錄音；除有事實上困難外，不限制接見次數及時間。為維護監獄秩序及安全，除法律另有規定外，監獄人員對受刑人與其律師、辯護人接見時往來之文書，僅得檢查有無夾藏違禁物品。

此外，受刑人寄發及收受的書信，監獄人員得開拆或以其他適當方式檢查有無夾藏違禁物品。

三讀條文也規定，監獄為處理申訴事件，應設申訴審議小組，置委員9人，經監督機關核定後，由典獄長指派的代表3人及學者專家或社會公正人士6人組成之，並由典獄長指定的委員為主席。此外，受刑人因監獄行刑所生之公法爭議，除法律另有規定外，應依本法提起行政訴訟。

另外，考量時代及科技發展趨勢，三讀條文規定，監獄認受刑人或請求接見者有相當理由時，得准其使用電話或其他通訊方式接見。（編輯：蘇龍麒）1081217