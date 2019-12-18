助架設賭博網站吸金206億元 刑事局逮29人送辦

（中央社記者蘇木春台中18日電）陳姓男子涉成立資訊公司，架設賭博網站供中國與東南亞賭客下注，刑事局電信偵查大隊偵辦，粗估賭資逾人民幣48億元，約新台幣206億元，共逮捕陳男與員工等29人，訊問後送辦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天表示，警方半年前接獲線報，台中市有一家軟體設計公司專門設計網路博弈軟體，提供簽賭網站經營者網路簽賭，供賭客下注，經蒐證後與台中市政府警察局刑大第7隊等單位組成專案小組查緝，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組查出，陳姓男子受金主委託設立賭博網站，透過不同權限帳號管理及吸收賭客，客群主要為中國及東南亞地區，主機則架設在美國，規避警方查緝。

陳姓主嫌利用人頭創立資訊公司，招募工程師、美術、客服人員等，且依客戶需求設計非法線上簽賭網站，供不特定嫌犯經營各類線上賭博。

專案小組蒐證後，12日動員30名員警，前往台中市一處商業辦公大樓，當場查獲電腦主機、手機、存摺、金融卡，另查扣新台幣56萬8800元、菲律賓幣2萬600元等證物，並將陳姓主嫌及員工等共29人帶回偵辦。

警方指出，陳男替客戶設計、管理的賭博網站達30多個，包括六合彩、運動彩券、德州撲克、電子遊藝等賭博遊戲，陳男管理的賭博網站，近1年簽賭金額超過人民幣48億元，警方訊問後依賭博罪嫌將陳男等29人移送台中地檢署偵辦。（編輯：洪學廣）1081218