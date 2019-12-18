屏檢控涉賄提訴當選無效 林采穎黃盈裕判決大不同

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東縣議員林采穎去年選舉被控賄選，屏東地檢署提起當選無效之訴，一審法官判當選有效，今天高雄高分院判當選有效定讞；另南州鄉長黃盈裕一審也因涉賄，被判當選無效。

國民黨籍縣議員林采穎被控透過母親、胞妹及競選助理買票，被屏東地檢署提起當選無效之訴，林采穎指自己是到醫院探病發慰問金給親友，以及發薪資給助選人員，一審法官認定沒有賄選對價關係，判決當選有效，高雄高分院二審判當選有效確定。

無黨籍南州鄉長黃盈裕去年成功連任，不料卻因涉賄選被屏東地檢署及對手雙雙提起民事當選無效之訴，屏東地院今天一審判決當選無效，黃盈裕表示一定上訴到底。

屏檢去年以涉賄選對30名當選公職人員提當選無效之訴，其中，議員部分共5名，除林采穎外，屏東縣第3選區黃建溢、潘淑真二審當選無效確定；第13選區周陳文彬一審被判當選無效，上訴二審中；第2選區鄭雙銓一審則還沒宣判。

崁頂鄉長林光華、南州鄉長黃盈裕及恆春鎮長盧玉棟也被屏檢及對手提當選無效之訴，目前3人一審都被判當選無效；來義鄉長竇望義則被對手提起當選無效之訴，經二審判決定讞，已被解職，即將進行鄉長補選。（編輯：洪學廣）1081218