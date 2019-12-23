台中婦人梧棲漁港疑跳海輕生 獲救恢復意識送醫

台中市1名婦人23日下午在梧棲漁港跳海輕生，婦人被救起時已無意識及呼吸，經實施心肺復甦術（CPR）後恢復意識，台中港務消防隊緊急送醫救治。請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 108年12月23日

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市42歲巫姓婦人今天下午在梧棲漁港跳海輕生，海巡署獲報立即趕到現場將婦人救起，經台中港務消防隊送醫搶救，恢復意識，詳細意外原因警消正調查中。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，今天下午4時11分第三岸巡隊梧棲安檢所接獲民眾通報，台中梧棲漁港靠近娛樂漁業漁船碼頭處，有一名婦人先在堤岸徘徊，並突然躍入海中企圖輕生。

安檢所獲報後立即派出2車8人，攜帶救生裝備至案發地點救援，並通報台中港務消防隊救助，安檢所人員到場時，發現婦人在水中載浮載沉，立即下水將婦人救起。

婦人被救起時已無意識及呼吸，經實施心肺復甦術（CPR）後恢復意識，初步檢查婦人無其他外傷，台中港務消防隊緊急送往梧棲童綜合醫院救治。

婦人送醫後因肺部積水嚴重，正由院方治療中，詳細意外發生原因，警消正調查中。（編輯：洪學廣）1081223

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