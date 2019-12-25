海巡署晉任布達授階授勳 59人在列

海洋委員會海巡署25日舉行定期晉任陞任布達授階暨授勳典禮，海巡署長陳國恩（前排左8）致詞時提到，人員這一年面對非洲豬瘟疫情的威脅，皆秉持滴水不漏、防堵百分百的精神，堅守國境前線安全，值得表揚。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年12月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）海洋委員會海巡署今天舉行定期晉任陞任布達授階暨授勳典禮，宋子陽等34人接受授階暨頒授，主秘滕永俊等25人頒授忠勤勳章。

海巡署長陳國恩致詞表示，宋子陽將於明年1月1日晉任少將，他是陸軍官校正期80年班、國防大學戰爭學院正規班101年班，曾任所長、大隊長、總隊長、南沙指揮部副指揮官、東沙指揮部指揮官、副組長、北部地區副局長及海巡署參議等職務，學經歷相當完整，且過去執行各項任務及勤務，都能如實如期、當責以赴。

此外，宋子陽在領導統禦及管理人才上，也學以致用、知人善用、廣納建言，讓單位團結一心，為機關樹立典範。

陳國恩提到，海巡人員這一年面對非洲豬瘟疫情的威脅，皆秉持滴水不漏、防堵百分百的精神，堅守國境前線安全，值得表揚、嘉勉；另，家眷們默默支持且無私付出，也是海巡人員內心的溫柔、穩定力量，令人尊敬和感謝。

海巡署表示，陳國恩自今年2月20日到任後，要求所屬落實專業、公平及透明的升遷制度，擘劃海巡人員公務生涯的願景，未來仍將秉持「有功重賞」「用人唯才」「采擢薦進」理念，讓優秀人才持續為人民服務、為國家舉才。（編輯：張銘坤）1081225