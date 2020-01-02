10月大男嬰疑遭虐死 遺體全身瘀青腹部腫脹

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）家住新北市的10個月大男嬰，去年12月28日被媽媽帶到桃園市男性友人住處，當天下午被發現沒有呼吸心跳緊急送醫仍宣告不治，由於男嬰全身瘀傷，桃園地檢署獲報已介入調查。

檢察官在初步調查後認為，男嬰的20歲母親呂女及陳姓男友人涉有重嫌，目前已經依傷害致死及妨害幼童自然發育罪聲押獲准，而當時在場的呂姓阿姨則交保。

男嬰生父表示，男嬰是與妻子的第一個小孩，一家三口住在新北市鶯歌區，平時都是他早出晚歸做油漆及防水工養家，妻子則是在家帶孩子沒工作，但年紀輕輕的妻子愛玩，去年9月就曾被他發現與陳男過從甚密。

男嬰生父表示，去年12月28日下午5時45分接獲妻子「弟弟出事了」及「不是我害的」等簡訊，他趕到醫院時兒子不但全身是傷還插滿管子，但來不及詢問妻子發生何事，老婆就被警察帶走。

男嬰生父說，其實去年12月10日就曾發現，男嬰臉上有不明菸疤及瘀青，當時就曾通報新北市社會局介入。但他不相信妻子會做這種事，因此只是從旁觀察，沒想到會發生這樣的事，現在只想知道真相。

檢方與法醫今天解剖男嬰遺體，發現不但胸部及腹部有大片瘀青，腹部還腫脹發黑，疑生前曾遭人狠踹。

當時也在場的男嬰阿姨在親友責問下，才坦言「陳男與妹妹都有打小孩」，陳男還曾出腳踹男嬰，並把他拉起來甩。

今天陪同家屬到桃園殯儀館的中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君，在看到男嬰遺體後氣憤的表示，台灣法律講犯意而不論手段，狠踹10月大男嬰胸部「這就是殺人」，怎會是傷害致死，除了提供家屬喪葬協助，也會在法律上給予幫忙。（編輯：方沛清）1090102