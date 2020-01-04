男子拒檢倒車衝撞 躲過警開22槍棄車逃逸

高雄市警方4日臨檢楠梓區一家電子遊藝場，盤查現場一輛可疑車輛，但車內男子拒檢並加速衝撞警車，警方連開22槍後，男子往大社區方向棄車逃逸。圖為遭犯嫌撞擊波及的警車。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年1月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市警方今天臨檢楠梓區一家電子遊藝場，盤查現場一輛可疑車輛，但車內男子拒檢並加速衝撞警車還波及2部機車，經警方連開22槍隨後棄車逃逸，全案已鎖定一名男子追緝中。

楠梓警分局指出，強化選前治安，執行擴大臨檢勤務，於凌晨0時50分臨檢興楠路一家電子遊藝場，發現店家前停放一部銀色休旅車十分可疑，於是上前盤查並示意車內駕駛下車，但車內男子隨即加速衝撞警車拒檢，現場多名員警及時閃避後，即朝休旅車連開22槍，但男子仍往高市大社區方向逃逸。

警方表示，犯嫌拒檢加速逃逸過程中，還撞倒停放電子遊藝場店家騎樓的2部機車；所幸開槍緝捕過程沒有傷及無辜。

警方隨後在大社區尋獲犯嫌棄置的休旅車，全車彈痕累累，經以車追人發現，該車是出租車輛，租車人並已轉手多人，警方調閱路口監視器畫面，鎖定一名涉有重嫌男子，發現對方曾涉其他案件到楠梓警分局做過筆錄，已鎖定這名男子全力追緝中。（編輯：張芷瑄）1090104