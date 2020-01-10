首例大法庭法律見解出爐 判子女免繳遺產稅定讞

（中央社記者劉世怡台北10日電）曾姓夫婦陸續過世，子女申報母親繼承父親剩餘財產分配，遭課遺產稅等逾2600萬元興訟，本件法律見解歧異提交大法庭成首例，最高行政法院今做出統一法律見解判子女勝訴定讞。

全案緣於，曾姓夫妻是於民國74年6月4日以前結婚，適用聯合財產制，丈夫90年間死亡，妻子申報遺產稅時，列報夫妻剩餘財產差額分配請求權扣除額。

但稽徵機關依最高行政法院庭長法官聯席會議決議，74年6月4日以前取得的夫妻原有財產，不列入差額分配請求權範圍，而核為0元，作成遺產稅課稅處分，妻子不服提起行政訴訟。妻子後來在91年間死亡。

後來司法院釋字第620號解釋公布違憲，行政法院依解釋意旨，判決撤銷丈夫遺產稅課稅處分確定。

稽徵機關重新計算認定，妻子原可獲夫妻剩餘財產差額，因已死亡，列報計入遺產總額，4名子女應繳遺產稅及漏稅罰鍰總計逾新台幣2600萬元。

4名子女不服興訟，一審行政法院認定核課期間從4名子女申報日（92年4月21日）起算5年，早已屆滿，判子女不用補稅及罰鍰，國稅局不服提上訴，二審由最高行政法院審理。

最高行政法院審理認為，本件有法律見解爭議，4名子女為繼承者，計入遺產總額課徵遺產稅的核課期間，應自何時起算，核課期間適用5年或是7年，就此提交大法庭裁判。

最高行政法院大法庭多次開庭後，今天上午裁定，應以釋字第620號解釋公布日起6個月期滿翌日為起算（96年6月6日），且核課期間適用5年，使本案成為作成統一法律見解的首件大法庭裁定，寫下司法史上的新頁。

最高行政法院今天下午就依這個統一法律見解，對本案宣判，考量起算日為96年6月6日，核課期間適用5年，早已期滿，因此駁回國稅局上訴，仍判子女們不用補稅及罰鍰，全案定讞。（編輯：張銘坤）1090110