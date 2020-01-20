重慶南路高架橋小年夜開拆 北市警交管疏導

台北市重慶南路高架橋23日起封橋開拆，為維護周邊交通順暢及行車秩序，警方特別規劃相關交通疏導勤務，於施工地點周邊路口布署交通管制疏導崗位16處、路況查報4線與動用警力11名和義交22名。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市重慶南路高架橋23日起封橋開拆，北市警方表示，為維護周邊交通順暢及行車秩序，布署交管疏導崗位16處、路況查報4線，和動用11名警力、22名義交，並請駕駛改道行駛。

因應中正橋改建工程，重慶南路高架橋將於農曆春節期間拆除。台北市警察局交通警察大隊發布新聞稿表示，重慶南路高架路段拆除作業將從23日晚間9時起至27日晚間7時全面封閉平面及高架道路。

交通警察大隊表示，為維護重慶南路高架橋拆除期間周邊道路交通順暢及行車秩序，特別規劃相關交通疏導勤務，於施工地點周邊路口布署交通管制疏導崗位16處、路況查報4線，動用警力11名和義交22名，全力維護施工期間交通順暢。

同時，利用中正橋往返雙北的汽車駕駛也請改道，往台北方向請改道水快師大路出口、往新北方向請改道水快泉州街匝道；機車駕駛則需改行廈門街114巷雙向行駛中正橋，往返雙北。

台北市警察局中正第二分局也表示，重慶南路高架橋拆除期間，重慶南路三段（和平西路至水源路間路段）及高架道路將全面封閉，為減少交通衝擊，已針對轄內重慶南路、和平西路、汀州路、泉州街、水源快速道路等周邊交通要道規劃交通疏導勤務，並編排24小時不間斷的義交及員警交整崗。

另，結合工區即時影像監視系統，同步掌握周邊各重要道路及路口交通狀況，若發現有壅塞或交通事故將立即派遣員警到場疏導、排除。

中正二分局指出，拆除工程將於27日晚間7時結束，同時全面恢復重慶南路三段雙向平面六車道通車，屆時重慶南路將以嶄新姿態重現。

交通警察大隊也提到，為擴大宣導施工期間交通改道動線及各項交通秩序維護措施，也特別製作「重慶南路高架橋拆除替代道路」微電影，呼籲民眾行經施工地點周邊放慢速度、小心駕駛，以維護行車安全。（編輯：方沛清）1090120