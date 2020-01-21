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桃園虎頭山垃圾掩埋場深夜大火 濃煙直竄天際

最新更新：2020/01/21 01:21
垃圾掩埋場周邊為桃園區會稽、大有及三元里等，由於大火截至21日凌晨尚未完全熄滅，因此消防局除提醒附近居民緊閉門窗，也呼籲民眾暫時繞道行駛。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年1月21日
垃圾掩埋場周邊為桃園區會稽、大有及三元里等，由於大火截至21日凌晨尚未完全熄滅，因此消防局除提醒附近居民緊閉門窗，也呼籲民眾暫時繞道行駛。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年1月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府消防局今天表示，桃園區虎頭山會稽垃圾掩埋場昨晚突然發生火災，消防局獲報立即派員搶救，初步調查無人員受傷，燃燒面積約1500平方公尺，詳細原因及損失仍待調查。

消防局表示，勤務中心在昨晚10時47分接獲民眾報案指出，虎頭山環保公園旁的會稽垃圾衛生掩埋場發生火災，惡臭濃煙直竄天際，消防局獲報立即派出人車前往搶救。

消防局表示，隊員在抵達現場後，立即拉水線進行搶救，初步調查，無人員受傷，現場也無危險物品，燃燒的都是垃圾場內的廢棄物，估計燃燒面積約1500平方公尺。

消防局表示，會稽垃圾掩埋場周邊為桃園區會稽、大有、三元里等，由於大火截至凌晨尚未完全熄滅，因此除提醒附近居民緊閉門窗，也呼籲民眾暫時繞道行駛，至於詳細損失及起火原因仍有待調查。（編輯：張佑之）1090121

桃園市政府消防局今天表示，桃園區虎頭山會稽垃圾掩埋場20日晚間突然發生火災，消防局獲報立即派員搶救，初步調查無人員受傷，燃燒面積約1500平方公尺，詳細原因及損失仍待調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年1月21日
桃園市政府消防局今天表示，桃園區虎頭山會稽垃圾掩埋場20日晚間突然發生火災，消防局獲報立即派員搶救，初步調查無人員受傷，燃燒面積約1500平方公尺，詳細原因及損失仍待調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年1月21日
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