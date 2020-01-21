春節火災爐火烹調最常見 北市消籲人離火滅

台北市政府消防局21日發布新聞表示，統計近兩年春節期間（除夕至初五）共發生115件火災，起火原因第一名為爐火烹調，提醒民眾謹記「人離火滅、湯不滿」。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）北市南港區和文山區今天陸續傳出兩起火警，幸未釀傷亡。台北市消防局表示，近兩年春節期間共發生115件火災，起火原因第一名為爐火烹調，呼籲民眾謹記「人離火滅、湯不滿」。

北市消今天發布新聞表示，統計近兩年春節期間（除夕至初五）共發生115件火災，幸均未造成人員傷亡。分析上述火災案件起火原因，第一名為爐火烹調，占46.1%；其次為電氣因素及燃放爆竹，各占14.8%。

其中，爐火烹調起火原因，主要為煮焦、占94.3%；其次分別為油鍋起火、抽油煙機積垢以及可燃物遇火源，各占1.9%。

北市消說，烹調時的狀態以「人在家烹調忘記關爐火」最多，占35.8%；其次為「外出」，占34%。

另外進一步分析電器起火原因，北市消指出，主要為短路、占41.2%；其次為使用不當、占11.8%。

北市消提醒，民眾應謹記「人離火滅」「湯不滿」原則，避免食物長時間烹煮而焦化起火，或溢出熄滅爐火造成瓦斯外洩，易生危害。

另，為確保用電安全，民眾居家也應注意「五不一沒有」要點，用電不超過負載、電線不綑綁、插頭不汙損、電源插座不長插、周圍不放可燃物，沒有安全標章電器不買不用，才能安心過好年。（編輯：方沛清）1090121