占政院案二審 魏揚等被告無罪答辯

（中央社記者蕭博文台北11日電）台灣高等法院今天審理太陽花學運「323攻占行政院」案，魏揚等人主張無罪。魏揚並舉香港反送中為例，表示只有惡法、沒有暴徒，本案是民眾因政權不當作為憤而起身表達意見。

承審合議庭今天傳喚魏揚、陳廷豪、許立、林建興、劉敬文等多名被告到庭。其中，魏揚被控煽惑他人犯罪，一審獲判無罪，檢察官提起上訴。

魏揚當庭陳稱，檢察官上訴是不成立的，當時行政院現場群眾是自發到場，因為政權的不正當作為，憤而起身表達意見，而且早在民國102年間，民眾就透過靜坐、公聽會等方式，表達對兩岸服務貿易協議的意見。

魏揚說，事發時民眾質疑政府施政能力、治理正當性，但沒有其他方法可以阻擋服貿，才和平靜坐包圍行政院，是出於正當理由對抗出問題的政府，並舉香港反送中為例，表示只有惡法、沒有暴徒，否認犯罪。

魏揚還說，本案案發迄今6年，歷經2次總統大選，但審判長陳筱珮隨即以陳述請勿表達政治立場，應針對檢察官上訴意旨發表意見為由予以制止。

此外，林唐聿被控拿棉被蓋住員警，一審被依妨害公務執行罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。林的辯護人主張，林的行為出於突發奇想，或許是幼稚、惡作劇，但無妨害公務的主觀犯意，也未達強暴脅迫程度，頂多違反社會秩序維護法。

劉敬文則主張，本案沒有任何人成立犯罪，既然無人犯罪，就沒有所謂的煽惑他人犯罪。

合議庭隨後進行提示證據程序，18日、25日將繼續開庭。

全案起於時任中國國民黨籍立法委員張慶忠103年3月17日主持立法院內政委員會議時，以極短時間宣稱海峽兩岸服務貿易協議已超過3個月期限，視為已審查，全案送院會存查，被外界稱為「半分忠」事件。隔日，學生團體衝進立法院議場，影響深遠的「太陽花學運」登場，直到4月10日退場，為期23天。

台北地檢署104年2月10日偵結反服貿抗爭（太陽花學運）衍生3案，其中323攻占行政院部分，台北地方法院一審判魏揚等人無罪，另陳建斌等11人觸犯妨害公務等罪遭判刑；檢方及被告分別上訴，高院受理開庭。（編輯：張銘坤）1090211