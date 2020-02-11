航警局破獲行李箱藏毒品 2名馬來西亞男子落網

警政署航警局安全檢查大隊與關務署台北關1月10日在桃園國際機場執行託運行李X光檢查勤務時，發現2件行李影像可疑，立即會同台北關人員進行攔查，查獲第三級毒品愷他命。警方以行李箱追人，逮獲2名馬來西亞籍男旅客。（內政部警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 109年2月11日

（中央社記者吳睿騏桃園機場11日電）警政署航警局今天指出，查獲2名馬來西亞籍入境旅客涉以行李箱走私3公斤愷他命毒品案，全案訊後依違反毒品危害防制條例送辦，並持續向上溯源追查共犯及毒品來源。

航空警察局刑警大隊偵一隊隊長莊英壽表示，航警局安全檢查大隊與關務署台北關於1月10日下午1時許，在桃園國際機場執行託運行李X光檢查勤務時，發現從吉隆坡入境班機的2件行李影像可疑，立即會同台北關人員進行攔查。

莊英壽指出，警方及海關人員當場在一名馬來西亞籍男子託運的行李箱內，查獲第三級毒品愷他命1543公克，又在另一名馬來西亞籍男旅客託運的行李箱內，查獲愷他命1539公克，合計約3公斤多，市價約新台幣300多萬元。警方隨後以行李箱追人，逮獲2名馬來西亞籍男旅客。

莊英壽表示，這2名男子雖互不認識，但毒品夾藏方式相似，都是以兩片板子夾住後，再縫入行李箱鋁條後方夾板中，懷疑是同一個集團，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，專案小組同時持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯及毒品來源。（編輯：戴光育）1090211