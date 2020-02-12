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扣中國砂石船4個月 人船戒護至高雄待遣返拍賣

最新更新：2020/02/12 11:51

（中央社澎湖縣12日電）海巡與澎湖縣政府去年在台灣淺堆查扣中國大陸抽砂船和運砂船，澎湖地院判決沒收，今天僅留一名楊姓船員代理訴訟外，人船由海巡與移民署等押往高雄，等待遣返與公告拍賣。

中國「豐溢9969」抽砂船、「長鑫36」運砂船，去年10月24日在台灣淺堆盜採砂石被查獲，包括康姓與陸姓船長等28名船員和2船一併扣押，澎湖地院在2月4日進行簡易判決，2名船長處以6個月有期徒刑，26名船員處5個月有期徒刑，全數於10日聲請易科罰金完畢，其中「豐溢9969號」抽砂船上面有2隻狗意外滯台，先前委由陸籍漁船帶回。

「豐」、「長」2船船東留下1名船員代為上訴，其餘包括康姓與陸姓船長等27名船員和抽砂及運砂船，艦隊分署今天派遣有澎湖10038、10061、台南10051、高雄3557和偉星艦及巡護8號等2艦4艇戒護，一度因砂石船主機故障，近午時分修復戒護出海駛往高興達港與高雄港，預計晚牌抵達，後續由檢方公告拍賣、27名陸籍船員則由移民署安置遣返中國。

重達2萬7000噸「長鑫36」運砂船和4226噸「豐溢9969」抽砂船，是在去年10月24日在台灣淺堆抽砂時被查獲，海巡署首度引用「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」，人船查扣裁處，至於船上的1萬6500噸砂石也一併沒入。（編輯：黃世雅）1090212

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