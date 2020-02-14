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大人偷騎走兒童腳踏車 畫面太逗笑翻網友

最新更新：2020/02/14 14:46
宜蘭市一名身高約160公分林姓男子12日前往單車行要購買兒童腳踏車時，竟趁機直接騎走兒童腳踏車，警方13日循線逮捕林男送辦。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 109年2月14日
宜蘭市一名身高約160公分林姓男子12日前往單車行要購買兒童腳踏車時，竟趁機直接騎走兒童腳踏車，警方13日循線逮捕林男送辦。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 109年2月14日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭市一名身高約160公分林姓男子12日前往單車行要購買兒童腳踏車時，竟趁機直接騎走兒童腳踏車，由於行徑太過異常，讓不少網友笑翻，警方昨天循線逮捕林男送辦。

黃姓單車行業者今天受訪時說，12日近中午時，一名身高約160公分中年男子登門說想要買兒童腳踏車，因當時店內還有其他客人想要外出試車，他要這名男子先在店內等候。

業者說，當他返回店內時，這名男子已不見蹤跡，且一台二手兒童腳踏車也不翼而飛，懷疑是這名男子所為。經調閱沿路監視器後，竟發現是這名男子偷走兒童腳踏車，且不是扛走，而是直接騎上它，沿著大街小巷從容離開。以竊嫌身高，很難騎走兒童腳踏車，行徑也很誇張，因此報警處理。

相關監視器畫面外流到臉書後，有網友直說「太好笑」、「好歹用牽走，用騎的能看嗎」、「笑到肚子好痛」等語。

警方表示，這起案件獲報後，受理員警隨即在昨天深夜查獲是年約45歲林姓男子所為，全案依竊盜罪嫌，函送宜蘭地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1090214

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