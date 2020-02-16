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武漢肺炎不易上身 印度人歸功印度菜與極端氣候
首頁 / 社會

雙北兩男網傳疫情假訊息 遭刑事局送辦

最新更新：2020/02/16 12:41
刑事局偵查科科長詹志文（中）16日表示，日前接獲中央流行疫情指揮中心陸續通報有網友在網路上張貼疫情假訊息案，迅速在12、14日於雙北市分別查獲陳男和林男到案送辦，籲請社會大眾不要製造或隨意轉傳未經證實訊息。中央社記者黃麗芸攝　109年2月16日
刑事局偵查科科長詹志文（中）16日表示，日前接獲中央流行疫情指揮中心陸續通報有網友在網路上張貼疫情假訊息案，迅速在12、14日於雙北市分別查獲陳男和林男到案送辦，籲請社會大眾不要製造或隨意轉傳未經證實訊息。中央社記者黃麗芸攝　109年2月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）刑事局今天表示，日前接獲中央流行疫情指揮中心陸續通報有網友在網路上張貼疫情假訊息案，迅速在12、14日於雙北市分別查獲陳男和林男到案送辦，全國疫情假訊息共移送40件59人。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查科科長詹志文表示，因2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，為免影響情控制及造成民眾恐慌，警政署長陳家欽特別指示強力打擊網路不實假訊息，以及囤積口罩、哄抬防疫物資價格等案件。

詹志文指出，統計自1月23日起迄今，全國各警察機關已偵辦武漢肺炎相關假訊息共計70件，目前已移送40件59人，籲請社會大眾不要製造或隨意轉傳未經證實訊息。

偵查第一大隊副大隊長許益祥說明，2月13日接獲疫情指揮中心通報，指有民眾檢舉林男在Line群組張貼有關「台灣領隊自韓國返台後確診隔離」的假訊息，經查發現林男是從臉書直播網聊天室得知上述疫情訊息後，未經詳實查證便製作編輯上述疫情訊息張貼在Line群組，造成自韓返台民眾的恐慌和徒增防疫工作查證。

警方於2月14日在新北市查獲從事服務業的52歲林男，詢後依違反傳染病防治法移送新北地檢署偵辦。

偵查第四大隊副大隊長王志成也指出，2月11日接獲疫情指揮中心通報情資，發現有網友在PTT網站發文張貼對話截圖，內容教導中國大陸台商在防疫期間返台時，填報不實資料以躲避防疫措施等不實訊息。

經查發文者為北市39歲的陳姓廣東台商，他2月12日到案後坦承不諱，供稱是在社群軟體群組內看見有人轉傳對話截圖，他未求證相關截圖訊息的真實性，便直接發文轉貼到PTT網站，全案詢後將依違反傳染病防治法移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1090216

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