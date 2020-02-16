壽豐鄉長曾淑懿違反選罷法遭判刑 3個月內補選

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿被控違反選罷法，法官一審判處有期徒刑4年，褫奪公權3年，依法須停職。花蓮縣政府民政處長江東成表示，將在3個月內辦理補選。

國民黨籍花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿2018年參選時，涉嫌透過樁腳以新台幣5萬元要求有意參選鄉長的謝姓鄉民棄選，改選鄉民代表。花蓮地方法院依違反選舉罷免法判處有期徒刑4年，併科罰金250萬元，褫奪公權3年。全案仍可上訴。

曾淑懿今天發布聲明表示，不願鄉政事務因為她被停職而耽擱，已於14日提出卸任職務申請，辭去壽豐鄉長一職。對於第一審法院判決結果無法認同。

花蓮縣政府民政處長江東成表示，依據地方制度法，一審因案涉入賄選、遭判刑的鄉鎮市長，在二審確定前自行請辭，依規定縣府將於3個月內辦理補選。花蓮縣政府已指派農業處副處長張仁智代理壽豐鄉長。

根據地方人士指出，國民黨籍縣議員徐雪玉是目前看好的人選，她曾任3屆鄉民代表、4屆縣議員，也擔任過副議長，從政逾20年，經驗豐富，目前雖未表態，但動向受關注。

另外，曾淑懿的丈夫劉耀宗也有「代妻出征」的可能，劉耀宗民國97年自法務部矯正署花蓮監獄科員退休後就與妻投入地方事務的服務。（編輯：陳俊碩）1090216