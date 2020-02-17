媽媽同居男友伸狼爪性侵 法院判刑734年

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣女童遭媽媽同居男友性侵數年，到女童家寄宿的朋友也難逃狼爪。雲林地方法院日前根據一罪一罰，依妨害性自主罪判男子有期徒刑734年4個月、合併執行22年，全案可上訴。

判決書指出，女童向檢警指稱，從小學四年級起到六年級，與媽媽、哥哥和「乾爹」等人同住，而「乾爹」常利用母親不在時，性侵她得逞，平均1月有3次以上，有次去海邊玩，趁大家不注意，在車上性侵得逞。

女童媽媽向合議庭坦承，女童曾向她求救，但是她怕假如同居男友不承認，沒有證據，她要怎麼做。

合議庭調查，女童雖然不同意媽媽同居男友「乾爹」的行為，卻礙於家庭、經濟因素和媽媽未能出面質問制止被告，而選擇隱忍不發，最後靠自戕方式發洩壓抑的情緒。

「乾爹」不只向女童伸狼爪，女童的朋友也不放過先後性侵得逞5次；女童的哥哥則證實，他們4人睡同一張床，晚上有時感覺床在動，他妹妹原睡在他旁邊，但睡醒變成睡在「乾爹」那邊。檢方起訴並求處重刑。

合議庭審酌，男子對女童犯罪時間長達共32個月，期間強制性交行為超過96次，而對女童的朋友犯罪時間不滿1個月，乘機性交行為5次，犯罪動機僅為滿足個人私慾。

雲林地方法院依妨害性自主罪，以一罪一罰判每罪7年4個月，共性侵96次，合計判717年又4個月，女童朋友被性侵5次，每罪3年4個月共計17年。2罪合併應執行22年。（編輯：方沛清）1090217