堅守邊境防疫工作執行 航警局全力投入協助

警政署長陳家欽（後中）自農曆春節以來，已多次巡視桃園國際機場等地，除實地了解員警執勤狀況，並向中央流行疫情指揮中心爭取調配第一線員警使用防疫物資，讓同仁出勤更安心。（內政部警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 109年2月18日

（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）內政部警政署航空警察局今天表示，近一個月已派員執行包機入境檢疫專案、協助口罩超量攜帶出境查察、篩檢異常旅客引導隔離採檢後送等，不讓邊境防疫工作執行出現漏洞。

航空警察局今天發布新聞稿表示，為了將武漢肺炎疫情阻絕於境外，警政署長陳家欽從春節期間至今，數度巡視桃園機場等地，除實地了解員警執勤狀況，並向中央流行疫情指揮中心爭取調配第一線員警使用防疫物資，目前航警局已獲得配發口罩2萬6200片並配發使用，讓外勤員警上班更安心。

航警局表示，警方從1月24日至2月16日期間，除航警局自身警力外，也加入保一、保四、保五總隊警力，執行入境旅客健康聲明卡收繳審核勤務，若發現入境旅客出現疑似感染症狀，航警局也會同步派員到場協助後續檢疫程序，讓相關作業更加流暢。

航警局同時配合中央流行疫情指揮中心，從1月起實施的禁止口罩出口政策，由安檢大隊及各機場安檢人員支援海關超量攜帶口罩出境的查驗工作，從1月28日至2月16日，全國共查獲659案、15萬6750片，全數移交海關進行後續處理。

另外，航警局也在3日配合從武漢撤離居民包機返台專案檢疫勤務、機坪警戒及人車管制等，落實台灣第一線的防疫工作。（編輯：張銘坤）1090218