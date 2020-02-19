偷看手機懷疑劈腿 男子勒斃女友再棄屍

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹一名林姓男子16日晚間與女友到汽車旅館，偷看女友手機後，懷疑另結新歡，憤而失手將女友勒斃再棄屍。檢警今天指出，初步相驗林女頸部明顯紅腫，疑受外力所為，詳細死因待釐清。

前天晚間林女的17歲女兒到新竹市警局第二分局東門派出所報案，她表示，母親在16日晚間出門後，音訊全無，且手機也聯繫不上，拜託警方尋人。

竹市警一分局偵查隊組成專案小組調查，調閱45歲林女家附近監視器追查發現，林女16日晚間外出後，步行進入新竹區一家汽車旅館，同時間，她的34歲林姓男友隨即開車進入這家汽車旅館，並住在同一房間。

警方表示，兩人入住後到隔天凌晨，林男獨自開車外出，前往桃園市、新竹縣交界處公路，直到上午返回汽車旅館，中午辦理退房，退房後林男開車上國道3號高速公路往南一路行駛，但在這段期間並未發現失蹤的林女。

警方循線在雲林縣找到林男，林姓男子心虛向警方坦承犯案，並表示「一切都是意外」，當時他趁女友洗澡時，查看手機而女友竟與別人有曖昧對話，他質問女友，雙方起衝突，他才失手殺人。

昨天，警方押解林男前往棄屍地點桃園一處山區公路邊坡，找尋林女遺體，但由於地點位在山區、也為草叢懸崖，警方在現場找尋數小時，最後路旁坡崁下尋獲。警方訊後依殺人罪嫌移送法辦，全案由新竹地檢署依殺人罪嫌偵辦中。（編輯：謝雅竹）1090219