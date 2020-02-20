保母為哄睡悶死男嬰 遭訴業務過失致死

（中央社記者蕭博文台北20日電）台北市內湖區「我們的內湖托嬰中心」去年傳出11月大男嬰遭悶死案，士檢調查，保母廖筱萍為哄睡竟以身體壓制男嬰達19分鐘，造成男嬰窒息身亡，今天依業務過失致死罪嫌起訴。

全案起於北市警消民國108年4月1日下午2時10分許獲報，指位於內湖區康寧路一段的托嬰中心有名男嬰突然無呼吸心跳，緊急派員到場協助，送三軍總醫院搶救後仍宣告不治。

台北市社會局事後進行調查，認為托嬰中心聘僱不適當人員，經常性陷兒童於不安全情境及環境，嚴重妨礙兒童身心發展，處「我們的內湖托嬰中心」新台幣30萬元罰鍰並勒令停業一年。

士林地檢署起訴書指出，被害男嬰快滿2月大時，即被父母送到托嬰中心托育，由保母廖筱萍負責照顧。

去年4月1日下午，廖女為安撫男嬰入睡，以身體壓制男嬰並雙手環抱男嬰長達19分鐘，疏未注意應使男嬰呼吸保持暢通，使男嬰呈現趴睡姿態及頭頸背部悶壓而呼吸困難、窒息，直到托嬰中心廚工發現男嬰有異才送醫，但仍宣告不治。

警方調查後，以廖女涉嫌殺人、業務過失致人於死等罪嫌移送法辦。廖女否認殺人，表示與男嬰父母無仇恨，從男嬰近2個月大時一路照顧至案發時，她也不希望發生這種事情。

檢察官認為，廖女是為了安撫男嬰入睡才犯下本件犯行，且事發後有對男嬰施以人工呼吸，應無殺人或凌虐犯意，今天依業務過失致人於死罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1090220