擄殺情敵棄屍公墓 駱奕豪判處無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北25日電）男子駱奕豪被控不滿何姓男子與魯姓前女友相戀，夥同友人擄走殺害何男後棄屍公墓。法院一二審均判處駱男無期徒刑，案經最高法院日前駁回駱男上訴，全案定讞。

全案緣於駱奕豪不滿何姓男子與魯姓前女友交往，得知何男與魯女相約民國107年7月6日上午10時在新竹火車站會合出遊，邀集友人邱世韋、王健昌、黃達鴻等人，開設「鬼抓人」LINE群組，謀議購買圓鍬、手套，打算殺害何男。

107年7月6日當天，駱奕豪拖延魯女與何男碰面時間，邱世韋、王健昌、黃達鴻以協助擺放行李為由，誘騙強押何男上車，再將車開往苗栗縣頭份市郊區，待與駱奕豪會合後，4人徒手及持鐵製甩棍痛毆何男，打到何男失去意識，再以黑色塑膠袋包裹何男，丟進後車廂後，載往通霄白沙屯公墓山坡棄屍。

魯女查覺有異報警處理，警方循線逮捕駱奕豪等人；尋獲何男時，何男因大量出血導致出血性休克，以及遭塑膠袋套頭導致窒息併呼吸衰竭死亡。

一審新竹地方法院，依共同殺人罪判駱奕豪無期徒刑、王健昌12年徒刑、黃達鴻11年徒刑、邱世韋13年徒刑（未上訴而確定）。駱等3人提上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院審酌，王健昌與死者家屬以新台幣170萬元和解，改判11年10月，另審酌駱奕豪殺人手段凶殘，惡性重大，且為首謀及主要策劃者，犯後多所推諉、卸責，維持無期徒刑判決，黃達鴻參與程度較低但否認犯行，維持11年徒刑判決。

駱男等人不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴定讞。（編輯：張銘坤）1090225