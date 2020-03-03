台中工地半夜施工出意外 怪手壓傷男子送醫

（中央社記者蘇木春台中3日電）劉姓工地主任昨天晚間在台中市東勢區一處工地施工時，駕駛怪手將鏟斗放入土坑，卻不慎壓傷在工地拾荒卻掉入土坑的李姓男子，李男左腿骨折送醫後無大礙，警方正調查事故原因。

台中市消防局昨天晚上11時38分接獲民眾報案指出，東勢區東關路五段附近工地，有男子疑似掉入工地的坑洞中，立即派遣東勢分隊，出動各式救災救護車2輛、人員共7名前往處理。

消防人員表示，現場為填土工地，一名年約60歲男子掉進坑洞內，工地人員未發現坑洞有人，挖土機施工時不慎壓傷男子，造成左脛骨骨折、右髖骨變形等傷勢，被送往東勢農民醫院救治。

台中市警察局東勢分局今天表示，經調查李姓男子進入工地撿拾廢鐵，不知何故掉入坑洞中，據駕駛怪手的劉姓工地主任表示，因近日工地土坑遭人傾倒垃圾，當晚前往工地巡視，並準備駕駛怪手用鏟斗去擋住土坑，避免遭外人偷倒垃圾。

但劉男操作怪手時，未發現李男在土坑中，當怪手鏟斗往下放置時，劉男聽到一聲哀嚎，查看才發現不慎壓到李男，李男經轉送中國醫藥大學附設醫院救治後無生命危險，詳細意外原因警方正調查中。（編輯：卞金峰）1090303