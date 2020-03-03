殯葬產品假投資代銷詐騙 刑事局逮12嫌

以32歲蔡女為首的企業化詐欺犯罪集團，假藉納骨塔假投資代銷詐騙手法，於雙北市行騙逾50人，不法所得至少新台幣1500萬元，偵查第一大隊副大隊長許益祥3日表示，已逮12嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年3月3日

（中央社記者黃麗芸台北3日電）以32歲蔡女為首的企業化詐欺犯罪集團，假藉納骨塔假投資代銷詐騙手法，於雙北市行騙逾50人，不法所得至少新台幣1500萬元，單一個案受害金額高達230萬元，刑事局逮12嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，日前受理被害人報案，立即展開偵辦，循線得知嫌疑人均為宇立事業有限公司的業務人員，續查和雙北市警察局偵辦的王姓受害人遭詐欺案，竟為同一個詐欺集團所為。

刑事局隨即和雙北市警察局共組專案小組偵辦，並報請台北地檢署指揮偵辦。

經查此詐欺犯罪集團是以蔡女為首，得知有部分消費者購得大量靈骨塔塔位、牌位或骨灰罈等殯葬產品，急於脫手卻苦無銷售管道，蔡男等人認為有利可圖，便以詐術手段行騙，意圖將這些產品納為不法所有。

根據調查了解，蔡女等人於民國107年底起籌劃在新北市三重區等處所成立公司，組成具持續性、牟利性的公司化犯罪組織，方便對外經營，並委請「人頭」擔任公司負責人。

緊接著，由集團成員分別扮演「業務」、「買家」和「會計」等角色，先透過撥打已持有殯葬產品的客戶名單（受害人），假藉招攬推銷骨灰罈等殯葬產品，號稱可協助找到買家，讓單價10至20萬元產品可以30至40萬元售出，再由假「買家」偽稱要增量收購，趁機向受害人代銷和收取詐得現金，最後由「會計」記錄各業務詐得金額以分配紅利。

受害人後續向詐欺集團成員追問銷售狀況，對方卻以拖待變，最後失聯，才知受騙。

專案小組跟監蒐證後，進而瞭解詐騙集團成員身分、犯罪組織架構及營運處所，108年4月起陸續於雙北市逮捕集團2名業務人員；隨後於108年11月15日拘提會計到案；今年1月7日查緝到主要幹部及業務人員；最後於今年2月6日拘提主嫌蔡女到案，徹底瓦解詐騙集團。

經清點查扣其客戶資料及紀錄帳冊，初估被害人達50餘人，不法所得逾1500萬元，其中有單一個案遭騙金額達230萬元。

全案依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法及公司法等罪嫌，將蔡女等12人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1090303