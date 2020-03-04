性侵假釋犯搶檳榔攤 士檢聲押

（中央社記者劉世怡台北3日電）花蓮性侵假釋男子歐力源昨晚破壞電子腳鐐，駕車至台北行搶檳榔攤，隨即南下逃逸至高雄遭逮，經警詢後移送士檢複訊，士檢深夜認定他加重強盜罪嫌重大、有逃亡之虞，將他聲押。

花蓮地檢署受保護管束人53歲歐力源涉嫌於民國86年劫財劫色多名女子，被依懲治盜匪條例等罪，經法院判處無期徒刑確定，於民國106年8月15日假釋出監並付保護管束，但他昨晚破壞電子腳鐐後逃離住處，並於今天凌晨2時許逃至北市大同區行搶檳榔攤，隨即南下逃逸，並於今天下午近4時於岡山、燕巢交界處落網。

警方晚間近9時將歐力源帶回北市偵辦，台北市警察局大同分局表示，歐力源於今天凌晨2時52分駕車至轄內環河北路一處檳榔攤恐嚇取財，得手贓款新台幣5000餘元，他犯案後立即駕車南下逃逸，直到下午3時40分許於高雄國道燕巢交流道一帶遭查緝到案。

警方晚間詢問後，將歐力源移送士林地檢署複訊；士檢檢察官訊問完畢，認定他所涉大同區搶案，觸犯加重強盜罪嫌重大，涉犯重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

法務部保護司副司長林嚞慧指出，歐男脫逃後，花蓮地檢署專責的觀護人已通報，由矯正機關啟動撤銷假釋並報請檢察官核發殘刑指揮書，歐男歸案將面臨殘刑25年刑期，且服刑期間不能再假釋。以他已53歲，服刑期滿出獄已年近8旬。（編輯：劉學源）1090303