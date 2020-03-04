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老翁辱警遭送辦反控栽贓 畫面證實罵臭警察仔

最新更新：2020/03/04 19:47

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭70多歲林姓男子日前闖紅燈後，因取締問題與警方發生爭執，並事後指控警方栽贓送辦。警方今天出示相關畫面表示，林男當時曾辱罵警方「臭警察仔」，才依妨害公務罪送辦。

這起事件發生在2月26日下午，林姓男子當時騎著女兒的騎車經過羅東博愛醫院附近時，被轄區警方攔停，警員要求他交出行照及駕照後發生一連串言語糾紛。林男親友事後將他遭遇經過的文章轉貼在社群臉書上。

文中指出，警方當時一度栽贓林男所乘的機車是贓車，雖經再度核對後才還他清白，但警方接下來卻變本加厲，指控他闖紅燈，讓他很火大，也才讓他大聲講出「警察不用這麼囂張」；警方後來呼叫其他員警到場，甚至舉起警棍，對他上手銬帶到警局，偵訊後送辦。

此文貼出後，不少網友質疑執法過當，要求警方說清楚。

羅東警方今天表示，林姓男子當時騎車闖紅燈，遭巡邏警員攔停開單，但林男不服取締拒絕簽名，並大聲叫囂辱罵「臭警察仔」，員警當場依妨害公務罪嫌，將他上銬送辦。

警方表示，至於林男指稱所騎機車被誣指贓車一事，警員當時是告知機車車牌疑似報廢，後來再度輸入車籍資料確認後已告知機車沒有問題，過程中並未提及是贓車。（編輯：李錫璋）1090304

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