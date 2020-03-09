台北港引水船遭撞 船員落水1命危1失蹤

台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上2名船員落水，港區及新北警消合力搶救，1人救起後無呼吸心跳送醫急救，另1人仍搜救中。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 109年3月9日

（中央社記者王鴻國新北9日電）台北港區內晚間近9時發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上2名船員落水，港區及新北警消獲報搶救起1人，無呼吸心跳送醫急救，另1人仍搜救中。

這艘貨輪晚間8時48分進港時，疑不慎撞翻「永華6號」的引水船，導致59歲及29歲的2名船員落水，港區警消獲報搶救並請新北警消支援，合力搶救。

台灣港務公司基隆港務分公司台北港營運處連絡中心則不願回應媒體相關詢問，經過港區及新北警消努力，先行搶救29歲的船員上岸，但因一度無呼吸心跳，已送往馬偕醫院淡水院區急救中。

由於仍有1名船員失蹤，因此把已翻覆的引水船拖到碼頭邊，進一步動員潛水人員進入船內搜救，但因港內海象極差，不排除動用機具將船隻吊起搜救。（編輯：黃世雅）1090309