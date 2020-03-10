男大生報復潑老翁化骨水致死 地院判無期徒刑

（中央社記者程啟峰高雄10日電）高醫大學生林正軒入學前因練舞糾紛以「化骨水」潑灑傅姓老翁報復害命，今天被高雄地院依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。校方指，待全案判定後將依校規退學或開除。

高雄地院上午發布新聞稿指出，107年7月間，林正軒剛錄取高雄醫學大學時，在高市文化中心一處涼亭因爭搶練舞場地與8旬傅姓老翁爭吵並動手推倒對方，造成撞傷送醫，林男因此被警方依違反社會秩序維護法裁罰新台幣3000元。

林男107年8月間收到裁處書心生不滿，憤而至化工行購買俗稱「化骨水」的化學原料氫氟酸，並以高醫大統編及謊稱做實驗瞞過店家，隔天持自製的「化骨水」重返文化中心涼亭堵人，朝正在打拳的傅姓老翁潑灑，造成傷重送醫不治；林男也不慎傷到腿部自行就醫，案經檢警查獲。

林男坦承犯案教訓，否認故意殺人。承審法官認為，林男報復手段凶殘依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

高醫大則表示，林生於入學前涉案，入學後校方得知其犯行即啟動校內輔導關懷機制予以專案輔導，並協助提供心理支持與輔導，還鼓勵林生勇於面對司法。校方尊重司法，將於全案判決確定後，依校規予以退學或開除學籍。（編輯：方沛清）1090310