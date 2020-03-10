轉傳不實武漢肺炎訊息 桃園婦人繳3萬元緩起訴

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市一名謝姓婦人，日前在Line群組轉發桃園市武漢肺炎列管人數的不實訊息，檢方今天偵結，謝婦涉傳染病防治法及刑法罪嫌，命其向國庫支付新台幣3萬元，予以緩起訴處分。

桃園地檢署發布新聞稿表示，62歲謝姓婦人在未確定消息來源及查證下，2月7日於有93名成員的Line「富岡農場快訊」群組，轉貼內容為：「報告：1/25至1/27日桃園市武漢病毒列管人口為48人，1/28及1/29日增加10名，合計列管58名...」等不實疫情訊息，遭民眾向楊梅分局檢舉危害公安。

檢察官指出，謝姓婦人觸犯傳染病防治法的散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪、刑法恐嚇公眾罪，因在偵訊時坦承犯行，同時對散播不實疫情訊息深表懊悔，命謝婦向國庫支付3萬元，予以緩起訴處分。

桃園地檢署表示，檢方啟動查緝民生犯罪聯繫平台速查、嚴辦，截至目前受理超過20多起案件，目前已偵結起訴、緩起訴及聲請簡易判決共8件。

世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎定名為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。（編輯：李錫璋）1090310