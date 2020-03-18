桃園槍擊案外案 女子疑遭槍殺棄屍三峽

（中央社記者黃旭昇、吳睿騏桃園18日電）桃園市8日發生女子欠債遭禁，友人前往救援卻遭槍擊案件，警方在逮捕吳姓主嫌及其洪姓女友與洪女弟弟時，意外聽到洪女弟弟的女友遭殺害訊息，已報請新北地檢署偵辦。

警方今天表示，吳姓男子8日凌晨在八德區住處，開槍射傷前來救援欠債遭拘禁女子的賴姓男子時，因非法持有槍枝遭桃園地方檢察署向法官聲請羈押獲准，當時也在屋內的吳男女友洪女，以及洪女弟弟洪男則分別交保候傳。

根據了解，警方後來意外聽到洪男的賴姓女友疑似遭殺害的訊息，經過連日清查，並對洪男的姊姊曉以大義，希望「讓死者入土為安」，才突破心房，洪女表示，弟弟的女友早在月初，就被帶往吳姓男友的三峽祖墳處開槍殺害，警方立即將洪男帶案偵辦，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

根據了解，死者賴女原是洪男的女友，更陪著洪男從苗栗北上，與洪男的姊姊及洪女的吳姓男友一起落腳八德，但賴女與洪男疑似在1日時因故發生口角，竟遭吳男帶到三峽祖墳處，以改造手槍殺害，死亡後更被推落數十公尺下的山坡。

警方上午兵分二路，除前往苗栗將躲回老家的洪男帶回偵辦，同時找來在押吳嫌的叔叔，帶領警方前往三峽尋找，後來因為聞到腐屍臭味，才在一駁坎處，發現遺體已經腫脹的賴姓女子，由新北地檢署指揮偵辦。（編輯：李錫璋）1090318