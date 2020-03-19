女子遭槍殺棄屍三峽 男友涉殺人聲押禁見

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北地檢署偵辦賴姓女子遭槍殺致死棄屍三峽山區案，19日晚間複訊認為，洪姓男友涉殺人罪嫌重大，且有勾串及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

桃園市警局八德分局調查賴姓女子失蹤案，18日查出凶嫌疑為賴女的洪姓男友，及洪男姐姐的吳姓男友，共同將賴女載到三峽山區連開3槍後，將死者推落三峽插角山區產業道路山坡遺棄。

桃園警方昨天在新北市三峽東眼山區，通往桃園市的偏僻山區竹林，尋獲3月初失蹤的賴女遺體，現場採證找到彈殼，也通報家屬指認確認賴女身分。

檢警目視勘驗現場，並未在腐敗的遺體找到明顯彈孔，檢方將擇期由法醫解剖釐清死因，並將所尋獲的彈殼與槍枝比對。

警方是在偵辦另外一起違反槍砲彈藥管制條例案件時，意外從洪女口中得知被通報為失蹤人口的賴女，疑遭不幸。經約談洪女並曉以大義，洪女透露3月1日晚間曾將賴女載運到三峽山區談判。

警方查出，賴女在今年2月28日連假時還與洪姓男友出遊，但翌日凌晨賴女向家人說要外出覓食，就此失蹤。賴女疑似遭男友洪嫌、洪嫌姐姐及其吳姓男友，以車子載到三峽山區開槍射殺後棄屍。

洪女辯稱，賴女與弟弟、吳男3人下車後，獨留她自己在車上，她雖聽聞3聲槍響，後來只有兩人回到車上。當時雖覺得奇怪，但也不敢多問細節。直到她發現警方正在調查賴女失蹤案時，因良心不安才向警方供出當天行程。

洪男在警訊時否認開槍殺人，將責任全推給另案在押的吳男是主嫌。因昨天夜間停止偵訊，桃園警方今天詢問後，依殺人罪嫌將洪嫌與姐姐洪女列為共同被告，移送新北地檢署偵辦行凶動機與過程。

檢方今晚複訊後表示，洪男涉殺人罪嫌重大，觸犯重罪且有勾串及逃亡之虞，向法院聲押禁見。洪女無羈押必要，諭令以新台幣2萬元交保。（編輯：謝雅竹）1090319