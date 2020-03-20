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散播銀行員染肺炎假訊息 7旬男子法辦

最新更新：2020/03/20 13:00

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣20日電）宜蘭縣71歲吳姓男子未經查證，在社區LINE群組散播台新銀行羅東分行有行員感染肺炎整批行員遭隔離，警方3小時內通知吳男到案說明，詢後法辦。

警方今天表示，羅東警分局昨天接獲檢舉，吳男在282人的社區LINE群組貼文，提到「羅東台新銀行有一行員出國回來感染肺炎，故整批行員隔離，最近有去過台新銀行的師兄師姐，請暫時不要出來練拳」。

宜蘭縣政府警察局副局長徐歆接受媒體聯訪指出，假訊息一出造成各銀行行員、客戶及社區居民恐慌，除嚴重影響金融秩序外，連帶造成社區居民搶購附近超商物資，經向台新銀行羅東分行經理查證後確定為假訊息，羅東警分局立即與刑警大隊成立專案小組，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦。

徐歆表示，吳男到案後十分懊悔，供稱因有人傳送訊息給他，而他也得知台新銀行有超前布署、異地辦公等措施，誤以為有行員確診正在隔離。警方訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將吳男函送偵辦，呼籲訊息若未經證實切勿轉傳以免觸法。

隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，國內確診人數增加，為確保民眾接收相關訊息正確性，內政部警政署要求各縣市警察局加強網路情蒐，積極查緝假訊息案件。（編輯：方沛清）1090320

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