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路燈桿漏電致男子觸電亡 法院判公所賠家人192萬

最新更新：2020/03/20 18:28

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）新北市簡姓男子前往瑞芳區一處大排水溝旁欲撿拾螃蟹誘捕籠，因碰觸到漏電路燈桿導致觸電身亡，簡妻及簡男的2名兒子向瑞芳區公所求償共300萬元，法院審理後判賠192萬元。

基隆地院判決書指出，簡男於民國104年12月27 日凌晨2時許在大雨中橫越路燈桿旁的鐵欄杆，欲至河床撿拾螃蟹誘捕籠，因靠近有漏電的路燈桿一隻手觸摸路燈桿固定架，另一隻手抓鐵欄杆而形成通路，造成觸電而身亡。

被告瑞芳區公所抗辯，簡男的死亡結果，非必然是碰觸路燈桿所致，且簡男已超出一般公共設施的使用方法，刻意翻越鐵欄杆欲撿拾螃蟹誘捕籠，公共設施設置或管理可能有欠缺的事實，也與簡男死亡結果，明顯不具相當因果關係。

法官根據法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書，認定簡男的死亡結果為路燈桿漏電所致，路燈桿管理顯有欠缺，不過，法官也認為，設置鐵欄杆目的是為了避免民眾翻越而下至水面捕魚或戲水，簡男有怠於避免、減少損害的情形，須負擔20%過失責任。

法官經審酌原告財產和收入等因素後，認定請求精神上損害賠償金額各80萬元為適當，簡男與瑞芳區公所各應負擔20%和80%過失責任，依國家賠償法判瑞芳區公所應給付3名原告各64萬元，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1090320

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