武漢肺炎假訊息警方查處310件 境外72件

刑事局偵查科科長詹志文（圖）24日表示，自1月23日起迄今，全國警方偵辦武漢肺炎相關假訊息計310件，其中72件疑為境外人士發布；呼籲民眾應以中央流行疫情指揮中心所發布訊息為主，若發現疑似假訊息，可向警政單位檢舉。中央社記者黃麗芸攝 109年3月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）刑事局統計資料顯示，自1月23日起迄今，全國警方偵辦武漢肺炎相關假訊息計310件，其中72件疑為境外人士發布，共移送156件210人，呼籲民眾發現疑似假訊息可立即檢舉。

刑事局今天舉行記者會，偵查科科長詹志文表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，政府全力投入防疫工作，警政署也積極偵辦散布武漢肺炎假訊息案件，並速偵速處。

詹志文指出，統計自1月23日迄今，全國警方已偵辦武漢肺炎相關假訊息計310件，移送156件210人。

其中，統計分析有72起疑為境外人士所發布，且企圖以「偽造、竄改假公文、死亡數百人」等異常假訊息形塑國內疫情失控，且多使用簡體字和中國大陸語法，不排除為中國網軍所為。

詹志文表示，假訊息案件多意圖引起民眾恐慌，警政署立即發布新聞導正視聽，呼籲民眾應以中央流行疫情指揮中心所發布訊息為主，若有發現疑似境外假訊息，切勿任意轉傳，可立即向警政單位檢舉，警方將立即查辦。

偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪也表示，22日獲報指日前被多次檢舉的臉書帳號「孟繁瓏」仍持續在臉書上散布假訊息，內容為「救救我們吧，屏東現在根本就是人間煉獄，市長不管，中央不管，總統說國軍生化兵已經在作戰了，在哪裡，觀光夜市一直都是人山人海，不知道感染了多少，今天上午潮東國小的顏秀玲校長已經確診了，新聞發布會就根本不說」。

經警方查證，上述內容同樣為假訊息，將報衛福部疾管署函釋，再由行政院資通處向臉書公司要求下架帳號。

另，22日還接獲中央流行疫情指揮中心轉報，指暱稱「賽德克巴萊」民眾在LINE群組內散布，某國小兩位家長自德國返台，目前發燒中，居家隔離的不實訊息。

警方追查發現為高雄市46歲蕭姓男遊覽車司機所為，他到案供稱，是聽車上乘客討論疫情後自行撰文，再轉發到公司LINE群組提醒，並不知是假訊息，全案詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」移送高雄地檢署偵辦。

民眾還檢舉有名蘇姓民眾在LINE群組留言說，「經查證武漢肺炎第47號確診病例，…回台後上班又至群X…及相關公司洽公」等不實訊息，警方追查發現為台南市一名上班族蘇男所發表散布。

蘇男到案供稱，自己是聽他人述說相關內容，他基於關心才發文到親友群組提醒，詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送台南地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1090324