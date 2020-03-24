防疫隔板造成監視器死角 6名越南籍偷渡客逃脫

海巡署日前在屏東外海查獲31名越南籍偷渡客，但有6人23日晚間破壞鐵窗逃脫，海巡署也立即成立專案小組，並結合警力積極追查。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年3月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）海巡署日前在屏東外海查獲31名越南籍偷渡客，送到台中檢疫處所安置，但6名偷渡客昨天晚間疑利用房舍防疫隔板造成監視器死角，破壞鐵窗後逃脫，海巡署與警方正全力追緝中。

海巡署偵防分署連江查緝隊掌握情資，在屏東地檢署指揮下，22日在屏東小琉球西南方10.6浬外，查獲台灣籍漁船載送31名（24男、7女）越南籍偷渡客，及時阻止闖關入境，並逮捕2名台籍船員。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，31名越南籍人士分兩批被送到位於台中市清水與大甲區的檢疫所安置，但海巡人員今天卻發現，位於清水區的安置舍房中，有6人破壞鐵窗逃脫。

海巡署副署長許績陵今天表示，偵防分署第一時間發現偷渡客逃脫後，立即成立專案小組，同時通報警方，對可能的藏匿地點與路線，以及在台的親人，積極展開布署，從中分析可能藏匿的地點，有信心在最短時間內緝捕到案。

針對防疫問題，許績陵說，31名偷渡客在第一時間查獲到留置期間，都有做好防疫檢測，皆未發現發燒、咳嗽情形，呼籲民眾若發現可疑人員，立即通報118或110報案專線，將盡快緝捕到案。

海巡人員表示，今天上午同仁進入舍房要巡查提供早餐時，才發現2間舍房內共6名偷渡客逃逸，其中1間房內的1名偷渡客，因身材較壯碩而未脫逃成功留在原地，據未逃脫成功的偷渡客供稱，其他人昨天晚間破壞鐵窗逃出，詳細做案時間仍要調查。

海巡人員指出，經勘查發現舍房內鐵窗，遭由內而外破壞後，再由氣窗逃出，舍房內為加強防疫，皆加設隔板與床板，避免收容者直接接觸，但疑因隔板較高，擋住部分監視器視線，使維安人員無法監控完整狀況，因此造成戒護漏洞，案發後同仁都很難過。

海巡署表示，逃脫的6名偷渡犯，曾在民國97年至105年間來台工作且失聯，102年至108年間被遣返回國，這次偷渡來台後被逮又逃脫；案發後其他偷渡犯都已集中管理，並加派戒護人員，避免狀況再發生。（編輯：方沛清）1090324