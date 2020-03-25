保母坦承過失壓死男嬰 家屬主張殺人罪

（中央社記者蕭博文台北25日電）內湖區某家托嬰中心保母廖筱萍為哄睡，以身體壓制男嬰達19分鐘，造成男嬰窒息死亡，遭起訴業務過失致死罪嫌。士院今天開庭，廖女認罪，男嬰家屬則主張應論以殺人罪。

士林地檢署起訴指出，被害男嬰快滿2月大時，即被父母送到托嬰中心托育，由保母廖筱萍負責照顧。

去年4月1日下午，廖女為安撫11月大的男嬰入睡，以身體壓制男嬰並雙手環抱男嬰達19分鐘，疏未注意應使男嬰呼吸保持暢通，使男嬰呈現趴睡姿態及頭頸背部悶壓而呼吸困難、窒息，直到托嬰中心廚工發現有異才送醫，仍宣告不治。

士林地方法院今天首度開庭，廖女坦承犯罪，男嬰母親則質疑檢察官起訴法條，表示監視器畫面顯示小孩不斷掙扎，認為廖女不是過失致死，而是殺人。

由於家屬與檢察官針對起訴法條有不同意見，全案將移由審理庭繼續審理。

男嬰父母委任律師葉恕宏庭後表示，無法接受檢察官沒有詳細勘查保母重壓男嬰19分鐘的監視錄影畫面，卻片面採信保母事後推卸脫罪之詞，只起訴業務過失致死，他與家屬認為保母已構成殺人罪，希望檢察官重新思考。

葉恕宏同時說，本案除保母，班主任、負責人、首席醫療顧問都是共犯結構一員，因為這並非單一偶發事件，希望檢察官針對其他共同被告儘速偵結。（編輯：方沛清）1090325