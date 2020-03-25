6名越南籍偷渡客逃脫 海巡署帶回2人偵辦

海巡署日前在屏東外海查獲31名越南籍偷渡客，送到台中檢疫處所安置，24日有6名偷渡客破壞鐵窗後逃脫，其中2名逃脫者25日到案。（海巡署提供）中央社記者蘇木春傳真 109年3月25日

（中央社記者蘇木春台中25日電）海巡署日前在屏東外海查獲31名越南籍偷渡客，送到台中檢疫處所安置，但6名偷渡客破壞鐵窗後逃脫，其中2名逃脫者今天到案，並持續追緝其他犯嫌。

海巡署偵防分署連江查緝隊掌握情資，在屏東地檢署指揮下，22日在屏東小琉球外海，查獲台灣籍漁船載送31名越南籍偷渡客，並逮捕2名台籍船員。31名越南籍人士分兩批被送到位於台中市清水與大甲區的檢疫所安置，但海巡人員昨天卻發現，有6人破壞鐵窗逃脫。

海巡署與警方合作成立專案小組，對可能的藏匿地點與路線，以及在台的親人，積極展開布署，從中分析可能藏匿的地點追緝，其中2名逃脫者今天到案。

海巡署副署長許績陵今天表示，案發後專案小組針對檢疫所附近交通要道、車站，或可能藏匿處所實施擴大搜索，另協請警方調閱路口監視畫面，加以分析比對清查，最後專案小組成功策動30歲黃義強於今天中午12時在台北市投案。

此外，專案小組今天下午2時多，在南投縣南投市一處民宅內，查獲33歲阮文二及接應的陳姓犯嫌，過程中阮文二吞服不明藥物，經辦案人員檢視藥瓶外觀為腸胃藥，阮嫌已由專案小組戒護送醫檢查。

許績陵表示，辦案人員查獲2名逃脫嫌犯時，立即再次實施疫調，經量測體溫後，未有發燒或咳嗽情形，研判逃亡期間未有染病或傳染疑慮，請民眾勿過度恐慌。

另有28歲曲文北、29歲陶文哥、26歲陳文俊與35歲阮文俊等4人未到案，專案小組正全力追緝中，呼籲民眾若發現可疑人員，立即通報118或110報案專線，將盡快緝捕到案。（編輯：黃世雅）1090325