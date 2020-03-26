鐵路警遭刺死案辯論終結 4/30宣判

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警察李承翰腹部致死案今天辯論終結，公訴檢查官認為被告犯下殺警案天理不容，但考量罹患精神疾病，希望能判處無期徒刑；法官訂於4月30日宣判。

嘉義地方法院再次開庭審理鄭男被控殺警案，今天進行言詞辯論，對於法官詢問被告火車上對著鐵路警察李承翰、列車長的講話內容「只是坐火車，還要叫警察來，你跟他們講一句，我現乎死」、「我就把你烙下去」意思。

被告鄭男一下回答是對「天意」，後來又改口是對「整我的人」講，不過，後來又指影片是遭剪接過，自己平時不會講髒話。

法官詢問被告於民國90年10月因思覺失調症就醫治療，卻於106年間以後就沒回診、停藥的原因，被告指出，因工作忙碌，加上自己覺得很正常，就沒有再回醫院看診。

被告律師主張被告於案發前，已明顯有被害妄想症狀，且案發前受到刺激，產生幻想、幻聽，對空氣謾罵，可見當時精神狀態受到思覺失調症影響。

公訴檢察官劉達鴻表示，被告罹患思覺失調症，案發受到被害妄想影響，不過，根據火車上乘客證詞，被告還具有控制及辨識能力，並非全面性的心神喪失，從他的「我就把你烙下去」等警告話語來看，應只是部分妄想，仍有邏輯、思考能力。

李承翰父親李增文每次開庭都到場聆聽，今天審判長卓春慧請他陳述意見時，馬上大聲說「我有意見」，他說，被告買刀坐火車，就準備預謀犯罪，且是衝著警察而來，等到擔任鐵路警察兒子李承翰上前處理，被告突然發飆、咆哮，還拿預藏的刀子直接刺殺警察。

李增文也認為被告罹患思覺失調症的鑑定，時間上過於倉促，不夠客觀；最後他希望法官能伸張正義，還家屬一個公道，重判被告死刑。他最後講到情緒激動，語氣一度哽咽。

劉達鴻最後陳述，被告犯下天理不容的殺警案，理應處以極刑，但考量被告有精神疾病，建請判處無期徒刑。

最後，卓春慧宣告鄭男被控殺警案於4月30日上午10時宣判，並召開調查庭。被告鄭男當庭則希望可以辦理交保。

鄭男去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷李承翰腹部致死。嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪嫌起訴，鄭男於去年8月29日移審嘉義地方法院。法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。（編輯：黃世雅）1090326