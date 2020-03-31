被指回遠航搬錢 張綱維：有些員工誤會了

（中央社記者林長順台北31日）北檢偵辦遠航案，向台北地院聲押遠航董事長張綱維，法官裁定800萬元交保。對於員工指控張綱維上週回遠航搬錢，張綱維受訪表示，有些員工誤會了，公司並未妨害員工任何福利。

台北地檢署偵辦遠航案，昨天約談張綱維到案，檢察官訊後以違反證券交易法、背信、商用會計法等罪，有逃亡、勾串之虞向北院聲請羈押禁見。台北地院審理後認定難認張綱維涉證交法、背信罪罪嫌重大，今晚諭知新台幣800萬元交保。

張綱維花了2個多小時籌到800萬元，約在晚間10時20分許離開法院，並接受媒體聯訪。

張綱維指出，感謝法官還他清白，自己並無違反證券交易法，他也感謝檢察官、民航局，將會配合後續所有一切的調查行為。

張綱維說，他要讓遠東航空能夠繼續經營下去，維護所有員工權益，並積極辦理10幾萬筆退票作業，希望一切順利，也祝福航空旅遊業平安度過不好的大環境，社會大眾多給一些關心與愛護。

他表示，遠航此次在疫情初期停飛，受傷比較小，公司淨值是正的，只是資金斷鏈，資不抵債，不動產相當雄厚，有投資人有興趣洽談，他會跟新的投資人完成後續交接，期盼新投資人回聘原來員工。

對於有員工指控張綱維上週回到遠航，搬走800萬元，張綱維指出，有些員工誤會了，公司並沒有去妨害到員工任何一塊錢的福利，今天已經解釋清楚。（編輯：唐聲揚）1090331

台北地檢署偵辦遠航案，檢方向台北地方法院聲押遠航董事長張綱維（中），法院31日裁定以新台幣800萬元交保，晚間確認交保金並完成相關程序後，張綱維步出法院。中央社記者林俊耀攝 109年3月31日

台北地檢署偵辦遠航案，檢方向台北地方法院聲押遠航董事長張綱維，法院31日裁定新台幣800萬元交保，晚間銀行人員清點金額確認無誤後，張綱維順利交保。中央社記者林俊耀攝 109年3月31日