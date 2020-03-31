北院：張綱維有逃亡勾串之虞 無羈押必要

（中央社記者林長順台北31日電）台北地檢署偵辦遠航案，昨天聲押遠航董事長張綱維，台北地院裁定800萬元交保。北院認定張綱維涉犯商用會計法、民航法等罪，有逃亡、勾串之虞，但若足額具報，無羈押必要。

台北地院指出，張綱維於民國105年間資產負債表、財務報表不實記載遠東航空公司有關係人應受帳款新台幣30億餘元，其後將不實借據提供給民航局。另於去年12月12日未經民航局核准逕行結束營業，涉犯偽造文書、商業會計法、民用航空法等罪，犯罪嫌疑重大。

不過，檢察官主張張綱維涉犯證券交易法申報公告不實罪、詐欺取財得利罪、背信罪等部分犯行，尚未提出具體事證，難認被告涉有此部分的犯罪而嫌疑重大。

台北地院表示，張綱維之前偵訊時並未陳報另有居所，經限制住居於戶籍地後也未實際居住於該址，違背限制住居命令而刻意規避檢警調查。張綱維長期經營民用航空公司，國內外人脈、資力甚豐，有逃亡能力。

北院指出，張綱維突將名畫等個人財產搬移到親友住處，可認定他確有隱匿相關資產、籌款安頓親友，而準備逃亡以規避偵審程序進行及刑罰執行的高度可能性，有事實足認有逃亡之虞。

另外，北院認為此案尚有相關公司人員尚未到案，被告仍有與共犯、證人勾串致案情陷晦暗不明的危險，而有事實足認被告有勾串之虞。

至於檢方主張張綱維反覆實施之虞，北院則認為檢察官就被告涉犯詐欺取財罪部分未能舉證，自不構成反覆實施詐欺取財罪之虞的羈押原因。

北院指出，張綱維固然仍有逃亡及勾串之虞，但檢察官自去年12月間已著手偵辦，關於105年度的財報相關資料及涉案人員應已有掌握，且張綱維昨天經傳喚配合到案，被告如提出相當的保證金，應足以防免被告逃亡、勾串的可能性，因此裁定800萬元具保。

法院召開羈押庭時，為張綱維辯護的蔡姓律師提到自己曾是遠航重整人，法官以後續偵辦可能需要蔡女作證，需要利益迴避為由，將她請出法庭。（編輯：黃世雅）1090331