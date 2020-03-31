遠航案張綱維800萬交保 北檢將提抗告

（中央社記者林長順台北31日電）台北地檢署偵辦遠航案，昨天約談遠航董事長張綱維到案，檢察官訊後認定他涉嫌違反證交法、民航法等罪，有逃亡、勾串之虞，向法院聲押。台北地方法院今天裁定800萬元交保。

遠東航空公司去年12月間宣布因資金籌措困難停航，北檢為釐清張綱維有無涉嫌違反民航法擅自違法停業等規定，傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

另外，台北地檢署早已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用立案展開調查，指揮調查局深入偵辦，並函請民航局檢查遠航財務狀況，清查是否有掏空或其他不法情事。

鏡週刊報導，張綱維27日現身遠航總公司，要求財務人員將金庫內預留支付清算人力及相關成本的新台幣800萬元現金交出來，還領走遠航職工福委會以財團法人名義在兆豐銀行帳戶名下的200萬元。不過，北檢以偵查不公開為由，不願說明。

北檢昨天再度約談張綱維到案。檢察官訊問後，認定張綱維違反證券交易法公告申報財報不實罪、刑法詐欺罪、背信罪、商業會計法、洗錢防制法等罪。

至於遠航停飛部分，檢方也認定張綱維違反民用航空法第110-3條擅自違法停業規定。

檢方認為張綱維有逃亡之虞，以及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，且有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，將他當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

檢方深夜將案件移送到台北地方法院，由於夜間不開庭，法院今天上午分案，由法官梁夢迪審理，並於下午2時30分召開羈押庭。（編輯：吳協昌）1090331