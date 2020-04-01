遠航案張綱維800萬交保 高院撤銷發回

（中央社記者劉世怡台北1日電）北檢偵辦遠航案聲押董事長張綱維，北院裁定800萬元交保，北檢提抗告。台灣高等法院今天認定，張涉嫌掏空達數十億元，原審卻裁800萬元具保，不符比例原則，撤銷發回重裁。

台北地方法院指出，值班法官收到相關卷證並閱卷後，將召開羈押庭，傳喚張綱維等人到庭。

遠東航空公司去年12月間宣布因資金籌措困難停航，北檢為釐清張綱維有無涉嫌違反民航法擅自違法停業等規定，傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

另外，台北地檢署早已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用立案展開調查，指揮調查局深入偵辦，並函請民航局檢查遠航財務狀況，清查是否有掏空或其他不法情事。不過，北檢以偵查不公開為由，不願說明。

北檢30日將張綱維約談到案，訊後認定張綱維違反證券交易法、刑法詐欺罪、背信罪、商業會計法、洗錢防制法、民用航空法等，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

至於遠航停飛部分，檢方也認定張綱維違反民用航空法第110-3條擅自違法停業規定。

台北地方法院昨天晚間裁定張綱維，以800萬元交保。台北地檢署立即提起抗告，由台灣高等法院受理。

高院今天下午裁定指出，張綱維涉嫌掏空、背信的金額高達數十億元，另於108年12月間向遠航公司詐領現金630萬元、300萬元，再於今年2月24日及3月27日提取現金計1500萬元，原審僅命張綱維提出800萬元的具保金以替代羈押，不符合比例原則。

裁定指出，檢察官已提出遠航公司98年以來的年度財務報表暨會計師查核報告、銀行回函、會計師簽證工作底稿節錄、民航局傳真、遠東航空公司財務暨飛安精進計畫書、挹注遠東航空明細表等證據，但原裁定並未說明這些證據，為何不足以認定張綱維犯罪嫌疑重大，明顯理由不備，且有與卷內事證不符的違誤。（編輯：方沛清）1090401