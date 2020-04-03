高雄橋頭桶裝女屍案 檢警解剖查死因

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄捷運橋頭糖廠站前空地桶裝女屍案，檢警依死者「左手掌有萎縮情形」這項特徵與地緣關係，清查比對失聯人口。有媒體報導提及死者身分，檢警以「偵查不公開」不便透露。

對於今天有媒體報導，死者疑為家住鳳山的61歲林姓婦人，她在民國103年因夫妻口角後離家，從此失去聯絡，家人曾向警方報案協尋。不過，家屬說法林婦的手並沒萎縮。檢警則是以「偵查不公開」不願證實。

橋頭地檢署檢察官、法醫昨天相驗，死者身高約165公分，左手掌有萎縮現象，全身已發黑、腐壞。檢方會同法醫上午前往高雄市立殯儀館複驗，並進行解剖採樣，送驗釐清死因及死亡時間。

發現桶屍地點，位於捷運橋頭糖廠站外糖南路一處長條型空地，空地分屬國有財產署及林姓地主，都有鐵皮圍籬。偵辦案情的高雄市警局岡山警分局調查，死者身上無明顯外傷，全身微彎被塞入這個有成人半腰高的橘色大塑膠桶內，再加桶蓋，蓋緣並以水泥封住，全桶垂直埋入離地約1公尺深處。

警方透露，現場是一處私人土地，附近住戶不多，周邊空地與馬路都沒有監視器，埋屍地點與最近鐵皮圍籬有2、3公尺，且雜草叢生，嫌犯選擇棄屍在此，而非在偏僻山區，除了避免運送途中遭察覺，不排除有地緣關係。

另外，3月23日相關單位前往會勘空地時，拍下不少空地髒亂照片，當時並沒察覺異樣。（編輯：謝雅竹）1090403