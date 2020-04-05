網購額溫槍小心被詐 基隆女子買到一箱垃圾

（中央社記者黃麗芸台北5日電）全民積極防疫之際，詐騙集團卻搶搭「防疫」便車，刑事局今天指出，3月涉「額溫槍」假網拍案就逾20件，且高達7成是透過臉書交易受騙，基隆林姓女子下單後竟只收到一堆垃圾。

刑事局今天發布新聞稿表示，全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，在全民積極參與防疫同時，卻有詐騙集團搶搭「防疫」便車，依據165反詐騙諮詢專線資料顯示，自今年初口罩購買實名制上路後，就出現大量因網購口罩遭「假網拍」詐騙案件。

此外，自3月起涉及「額溫槍」假網拍案件，也有20餘件，顯見與防疫物資相關詐騙案件層出不窮。

刑事局分析，涉及「額溫槍」假網拍案件竟有高達7成被害人是先透過臉書的物品買賣、交流社團，再採用網路轉帳、ATM轉帳或貨到付款方式交易；其餘2成則是透過拍賣平台或不明網站購買；還有1成是透過友人介紹購買。

台中市從事營造業的50歲陳姓受害人於日前在臉書看到有賣家張貼出售額溫槍的訊息，他便留言表示要購買，隨後收到賣家私訊告知僅以「甜甜價」新台幣1100元出售，未料後來到超商取貨才發現，收到的竟是電子溫度計和乙醇消毒液，隨即聯繫賣家未獲回應，對方臉書帳號也關閉。

另一名基隆市擔任社區總幹事的40多歲林姓受害人，則是為便於量測進出社區人員的體溫，透過臉書向一名賣家訂購額溫槍，雙方加Line聯繫後以單價2200元、購入2支，期間一度被賣家告知包裹異常，最後取得物品打開才發現，竟收到一堆廢紙、保麗龍和防撞泡泡紙等廢棄雜物，聯繫賣家後被告知疑似被調換包裹，並謊稱可協助退款，林女提供個人帳號後，賣家就不讀不回且未退款。

刑事局表示，詐騙集團常採用「少量現貨」說詞，利用飢餓行銷手法引起民眾購買興趣，再以「甜甜價出清」等話術，以明顯低於市價的售價，加強民眾購買意願，進而行騙，提醒民眾勿因貪小便宜而落入詐騙集團的話術圈套。（編輯：方沛清）1090405