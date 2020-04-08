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專題／中國武漢解封民眾仍憂疫情 恐懼猜疑將成世代記憶
首頁 / 社會

LINE散播確診假訊息 貼文男子被罰1萬元

最新更新：2020/04/08 10:48

（中央社記者李先鳳台東縣8日電）花東地區目前仍是全台武漢肺炎「淨土」，卻有陳姓男子LINE上散布疫情不實謠言。台東檢警嚴查速辦傳喚他到案，諭知1萬元具保，並令其在LINE群組刊登澄清訊息。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，台東縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊日前發現在LINE上某校友會群組有「台東有出國回來的1人，還有消防員2名確診，大家要小心防範」假訊息。

台東地檢署防疫處理小組昨日接獲警方通報，檢察長陳松吉指派打擊民生犯罪專組檢察官莊琇棋指揮偵辦。發現謠言來源為陳男，他在收到他人訊息後自行添加「確診」等訊息。

檢察官昨晚傳訊陳男到案，涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，以及傳染病防治法第63條「傳播疫情不實訊息」等罪嫌。考量他張貼訊息後不久即已刪除，以新台幣1萬元具保，並於LINE群組刊登澄清訊息。

台東地檢署呼籲，正值全民抗疫、防疫時刻，相關疫情訊息應向中央疫情指揮中心或相關主管衛生機關查詢，勿輕信、轉傳不實訊息，以免造成社會公眾恐慌，並影響疫情防治作為。有刻意散布不實疫情訊息者，必秉持速辦、嚴查揪出不法。（編輯：孫承武）1090408

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