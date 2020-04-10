看守所管理員酒駕又吸毒 遭判休職2年

（中央社記者劉世怡台北10日電）苗栗看守所徐姓管理員不避嫌與剛出獄收容人吃飯喝酒又吸毒後，赴苗檢要求安置收容人，與法警發生爭執。徐姓管理員辭職後遭移送懲戒。公懲會日前判決休職2年。

法務部移送書指出，苗栗看守所徐姓管理員在民國107年11月4日下班後，開車接送當天剛出所的羅姓收容人前往另名收容人住處吃飯喝酒後，再載送羅姓收容人前往苗栗地檢署，要求協助羅姓收容人安置事宜，因車輛停置問題與法警發生爭執而遭阻擋，並報警處理。

警方到場後，發現徐男身上有酒味並實施酒測，酒測值每公升0.36毫克，另在車上查獲吸毒器具；徐男坦承吸毒，並無償提供羅姓收容人。苗檢檢察官就徐男酒駕及吸毒犯行，分別處分緩起訴。

徐男隔年5月4日凌晨駕車違規左轉，遭員警攔查，又被查獲酒駕，酒測值每公升0.40毫克，法院判他3月徒刑、可易科罰金。徐男同年10月辭職。

司法院公懲會認為，徐男身為監所管理員，與收容人私下酬酢、施用二級毒品，又屢犯酒後駕車的刑罰法律，他的行為足以使民眾有公務員不遵守法令，公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害機關及政府信譽，判決休職2年。（編輯：李錫璋）1090410