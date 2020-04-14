台塑越鋼污染案求償 高院駁回抗告確定

（中央社記者劉世怡台北14日電）台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控2016年製造海洋污染，環團及受害人向台北地院提告求償，北院以沒有管轄權裁定駁回，環團等不服提起抗告。台灣高等法院日前駁回抗告確定。

全案緣於，去年6月間，台塑受害者正義會、天主教新竹教區越南移工移民辦公室、環境法律人協會、環境保障基金會、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等民間團體，為這件海洋污染案的7875名受害者，在台灣台北地方法院提起民事損害賠償訴訟，控告台塑集團、中鋼集團、日本JFE鋼鐵集團以及共同投資的越南河靜鋼鐵公司其全體董事，請求賠償越南受害人新台幣1億4027萬多元。

提告律師張譽尹指出，之前參與RCA訴訟向美國無線電公司等提告求償，對於先進國家跨國投資設廠污染弱勢國家行為，感到不恥，但這次卻是台灣的台塑集團去越南重現污染行為，他身為台灣人，深感羞恥。

提告新聞稿指出，海洋污染事件，台塑集團雖已對外承認並支付越南政府5億美元補償金，但台塑集團並未向當地居民協調賠償，且越南政府只給部分受害人每人新台幣2萬元，當地有更多居民因長期無法工作而沒有收入，所以決定跨國提起訴訟。

台北地方法院審理後，認為7875名受害者均為越南籍，且侵權行為地在越南，應類推適用民事訴訟法規定，由侵權行為地的越南法院管轄，難認就本案台灣法院有國際管轄權。

台北地院表示，北院沒有國際管轄權，且越南法院是外國法院，無法依民事訴訟法規定移送裁定，裁定駁回訴訟。

環保團體及受害人等不服遭駁回，去年10月底到司法院陳情，並遞交國際人權團體連署信，希望司法院正視越鋼案遭駁所凸顯的國際管轄等制度問題，同時也向台灣高等法院提起抗告。

高院日前認定，國際管轄權的有無應依當事人的國籍、住所、居所、法律行為地、事實發生地、財產所在地等連繫因素，類推適用民事訴訟法相關規定為判斷標準，當事人主觀的好惡，並非認定國際管轄權的依據，7875名受害者主觀上對於越南政府暨越南司法制度的懷疑及不滿，不能作為我國法院取得國際管轄權的依據。

高院指出，依抗告證據，越南法院是因受害人未依規定提出足以證明損害的文件，及對原裁判的申訴逾期，而駁回506名受害人的起訴及申訴，但受害人卻以此指摘越南法院違反司法獨立。

高院表示，原審裁定並無違誤，日前駁回抗告，全案確定。（編輯：張銘坤）1090414